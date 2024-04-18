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Агент Дзюбы: все последние слухи в СМИ - выдумки

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Агент нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал информацию СМИ о вероятном уходе форварда из команды ближайшим летом.
Фото: ФК "Локомотив"
- У Артёма прекрасные отношения и с партнёрами по команде, и с главным тренером. Они постоянно общаются. Никакого недопонимания, обид и конфликтов нет. Артём - один из лидеров "Локомотива": и на поле, и в раздевалке. Все последние слухи в СМИ - выдумки с целью раскачать ситуацию под нужным углом, - передаёт слова Гольдмана Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство московского "Локомотива" не планирует продлевать истекающий в июне 2024 года контракт с 35-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Также появлялись слухи о конфликте форварда с главным тренером "железнодорожников" Михаилом Галактионовым.

В текущем сезоне на счету Дзюбы 24 матча за красно-зелёных во всех турнирах, 4 забитых гола и 4 результативных паса.

Локомотив Артем Дзюба
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