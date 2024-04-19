"Мусаев сейчас лучше. В двух последних играх у него два гола и передача, хотя он даже не вписан в состав. Теперь пусть Чалов и Заболотный попробуют вытеснить его из состава", - цитирует Масалитина "Евро-Футбол".
В текущем сезоне Тамерлан Мусаев провел за московский ЦСКА восемь матчей и отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 700 тысяч евро. После 23-х сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Зенита".
Масалитин: Мусаев сейчас лучше Чалова и Заболотного
Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о конкуренции нападающих в составе московского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА