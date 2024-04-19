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Ловчев: почему руководство "Спартака" позволило так вести себя Абаскалю с Джикией?

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Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о снижении количества игрового времени Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
"Почему руководство "Спартака" позволило так вести себя Абаскалю с тем, кто долгое время служил клубу верой и правдой, был капитаном? Они отстранились. Что хочешь, то и твори. Так не было при Николае Петровиче Старостине. Любой мог возвращаться в "Спартак" даже из другой команды", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".

В текущем сезоне Георгий Джикия уступил место в основном составе "Спартака" новичку клуба Срджану Бабичу. В этом сезоне центральный защитник провел за "красно-белых" одиннадцать матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в пять миллионов евро. Контракт Джикии с клубом истекает по окончании текущего сезона, ранее агент игрока заявил, что его клиент не продлит соглашение, если главным тренером останется Гильермо Абаскаль. 14-го марта испанский специалист был отправлен в отставку.

Евгений Ловчев Спартак Георгий Джикия
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