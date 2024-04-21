— Что-нибудь придумаем. Надо пробежаться по игре с “Ахматом”, проанализировать ошибки, а они были.
Московский ЦСКА по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским “Ахматом” (1:2). В минувшей игре красную карточку получили защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев. Также горчичник заработал полузащитник Аббосбек Файзуллаев, который из-за перебора желтых пропустит следующую игру армейцев.
Напомним, 25 апреля ЦСКА сыграет против “Спартака” в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу.
Источник: “Чемпионат”
Чалов: как играть без трех ключевых игроков со “Спартаком”? Что-нибудь придумаем
Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопрос о том, как играть без трех ключевых игроков со “Спартаком” в следующем матче РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА