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Чалов: как играть без трех ключевых игроков со “Спартаком”? Что-нибудь придумаем

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Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопрос о том, как играть без трех ключевых игроков со “Спартаком” в следующем матче РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
— Что-нибудь придумаем. Надо пробежаться по игре с “Ахматом”, проанализировать ошибки, а они были.

Московский ЦСКА по итогам матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским “Ахматом” (1:2). В минувшей игре красную карточку получили защитники Виллиан Роша и Игорь Дивеев. Также горчичник заработал полузащитник Аббосбек Файзуллаев, который из-за перебора желтых пропустит следующую игру армейцев.

Напомним, 25 апреля ЦСКА сыграет против “Спартака” в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу.

Источник: “Чемпионат”

Федор Чалов ЦСКА Спартак
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