По словам двух не связанных между собой источников, Абаскаль должен был доработать до конца сезона, но после поражения в свой день рождения от "Сочи" (1:0) у испанца поинтересовались, как он намерен исправить ситуацию. Он заявил, что у него нет понимания и никакого плана.
Источники отметили, что решение об отставке испанского специалиста принимал спортивный директор клуба Томаш Амарал.
Напомним, руководство "Спартака" рассталось с Абаскалем 14 апреля после неудачного страта во второй половине российского чемпионата. За пять игр под руководством испанца "красно-белые" смогли выиграть лишь однажды, в матче с "Динамо" (1:2). В последней игре Абаскаль в гостях проиграл аутсайдеру "Сочи" (1:0).
На пост главного тренера московского клуба, по сообщениям в СМИ, претендуют бывший тренер "Краснодара" Владимир Ивич и специалист из Нидерландов Паскаль Янсен. По информации турецкой прессы, "Спартак" предложил контракт тренеру "Галатасарая" Окану Буруку.
Источник: "РБК Спорт"
Источник: Абаскаль был уволен после того, как не смог предложить план по исправлению ситуации
Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль был уволен с поста после того, как не смог предложить руководству план по исправлению ситуации в команде, сообщили источники.
Фото: ФК "Спартак"