Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
0 - 4 0 4
Динамо2 тайм
Зенит
16:15
ОренбургНе начат
Сочи
18:15
УралНе начат
Ростов
20:30
СпартакНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм
Кристал Пэлас
17:00
Вест ХэмНе начат
Астон Вилла
17:00
БорнмутНе начат
Фулхэм
18:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
1 - 1 1 1
Реал Сосьедад1 тайм
Альмерия
17:15
ВильярреалНе начат
Алавес
19:30
АтлетикоНе начат
Реал Мадрид
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
0 - 3 0 3
ЛеччеЗавершен
Торино
16:00
ФрозинонеНе начат
Салернитана
19:00
ФиорентинаНе начат
Монца
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
16:30
ШтутгартНе начат
Боруссия Д
18:30
БайерНе начат
Фрайбург
20:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
16:00
СтрасбургНе начат
Реймс
16:00
МонпельеНе начат
Гавр
16:00
МетцНе начат
Брест
18:05
МонакоНе начат
Тулуза
20:00
МарсельНе начат
ПСЖ
22:00
ЛионНе начат

Кубок Англии

Новости
Ковентри
17:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Источник: Абаскаль был уволен после того, как не смог предложить план по исправлению ситуации

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль был уволен с поста после того, как не смог предложить руководству план по исправлению ситуации в команде, сообщили источники.
Фото: ФК "Спартак"
По словам двух не связанных между собой источников, Абаскаль должен был доработать до конца сезона, но после поражения в свой день рождения от "Сочи" (1:0) у испанца поинтересовались, как он намерен исправить ситуацию. Он заявил, что у него нет понимания и никакого плана.

Источники отметили, что решение об отставке испанского специалиста принимал спортивный директор клуба Томаш Амарал.
Напомним, руководство "Спартака" рассталось с Абаскалем 14 апреля после неудачного страта во второй половине российского чемпионата. За пять игр под руководством испанца "красно-белые" смогли выиграть лишь однажды, в матче с "Динамо" (1:2). В последней игре Абаскаль в гостях проиграл аутсайдеру "Сочи" (1:0).

На пост главного тренера московского клуба, по сообщениям в СМИ, претендуют бывший тренер "Краснодара" Владимир Ивич и специалист из Нидерландов Паскаль Янсен. По информации турецкой прессы, "Спартак" предложил контракт тренеру "Галатасарая" Окану Буруку.

Источник: "РБК Спорт"

Спартак Гильермо Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится