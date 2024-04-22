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Комличенко: Карпина постоянно сватают в "Спартак"? Нам это неинтересно. Мы свое дело делаем

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Форвард "Ростова" Николай Комличенко отреагировал на слухи, отправляющие главного тренера команды Валерия Карпина в московский "Спартак".
Фото: Чемпионат.com
- Мешает ли команде то, что Карпина постоянно сватают в "Спартак"? Никак. Нас это как касается? Если Карпин все-таки уйдёт в "Спартак" - будет ли это повышением для него? Конечно, если уйдет. Если, если… Давайте поживем - увидим. Нам это неинтересно. Мы свое дело делаем.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство московского "Спартака" рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера команды Валерия Карпина, возглавляющего "Ростов". Ранее "красно-белые" расстались с испанским наставником Гильермо Абаскалем.

Вчера, 21 апреля "Спартак" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича разгромил в гостях "Ростов" Карпина со счетом 5:1.

Источник: "Чемпионат"

Николай Комличенко Ростов Валерий Карпин Спартак
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