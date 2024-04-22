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Вратарь "Зенита" Кержаков: после "Краснодара" и "Спартака" нам не хватило эмоций

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Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков поделился мыслями о матче 25-го тура РПЛ с "Оренбургом" (1:0).
Фото: Чемпионат.com
"Не хватило эмоций после двух сложных матчей — против "Краснодара" и "Спартака". Надеюсь, к следующему матчу восстановим их. Понимал, что после этих игр у нас скорости будут немного не те", - цитирует Кержакова Metaratings.

Вчера, 21 апреля "Зенит" на своем поле обыграл "Оренбург" в матче 25-го тура российской Премьер-лиги со счетом 1:0. "Сине-бело-голубые" набрали 50 очков и по-прежнему возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея преимущество перед идущим на втором месте "Краснодаром" в четыре очка.

Напомним, в прошлом туре петербуржцы одолели в гостях краснодарскую команду (2:1), а в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России сыграли дома вничью с московским "Спартаком" (0:0).

Кержаков Михаил Зенит Оренбург
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