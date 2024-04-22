"Следит ли он сейчас за игрой команды? Думаю, что да. Ему же всё равно интересно, как играет команда, с которой он прошёл интересный, большой путь. С ним мы были одной семьёй в течение года. Это логично даже по-человечески, переживать и интересоваться ребятами, с которыми он успел сблизиться", - сказал Сафонов.
Под руководством Ивича "Краснодар" занял первое место в первой половине российского чемпионата, опередив "Зенит". После зимней паузы руководство клуба решило расстаться с сербским специалистом, на его место назначили Мурада Мусаева, который ранее уже руководил краснодарской командой. До шести туров до конца чемпионата "Краснодар" занимает второе место, отставая от "Зенита" на четыре очка. Петербуржцы за 24 сыгранные тура набрали 50 очков, а южане заработали 46. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют против калининградской "Балтики".
Источник: "РБ Спорт"
Сафонов: с Ивичем мы были одной семьёй в течение года
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов ответил на вопрос о бывшем тренере "быков" Владимире Ивиче.
Фото: ФК "Краснодар"