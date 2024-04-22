- Хотел бы возглавить "Динамо"? Конечно. С удовольствием! И я думаю, ЦСКА и "Динамо" придут. Просто надо работой доказать. Я попал в Премьер-лигу. Это не так просто сделать. У нас большое количество хороших и квалифицированных тренеров, выдержать конкуренцию, особенно когда нет агентов и всего остального... Я не сомневаюсь, что придёт и моё время потренировать эти великие клубы, – приводит слова Гогниева Legalbet.
43-летний экс-главный тренер владикавказской "Алании" и "Химок" Спартак Гогниев работал в Российской премьер-лиге с подмосковным клубом. Красно-чёрных Гогниев возглавлял в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года. В 19 матчах во всех турнирах под его руководством "Химки" одержали 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.
Во время работы Гогниева с "Химками" неоднократно появлялась информация о конфликтах наставника с игроками основного состава подмосковной команды.
Спартак Гогниев: придёт и моё время потренировать ЦСКА и "Динамо", не сомневаюсь
Экс-главный тренер подмосковных "Химок" Спартак Гогниев высказался о вероятности возглавить московское "Динамо" или ЦСКА.
Фото: ФК "Химки"