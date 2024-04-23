- Для начала нам надо сохранить наших ведущих футболистов. Потому что уже зимой приходили предложения на наших лидеров. Уверен, что летом их будет ещё больше. А если кто-то всё-таки уйдёт, то надо будет искать равноценную замену. Это будет сложно сделать. Поэтому о следующем сезоне рассуждать ещё слишком рано, до него очень далеко, - передаёт слова Лички Matchtv.ru.
Московское "Динамо" за шесть туров до финиша текущего сезона Российской премьер-лиги занимает в турнирной таблице третье место, набрав 41 очков в 24 матчах. Отставание бело-голубых от лидирующего в чемпионате петербургского "Зенита" составляет 9 очков, от занимающего второе место "Краснодара" - 5 очков. Четыре тура назад команда Марцела Лички отставала от лидеров на 2 очка и 1 очко соответственно, но потерпела три поражения подряд и увеличила гандикап для сине-бело-голубых и чёрно-зелёных.
Личка: в межсезонье "Динамо" надо сохранить ведущих игроков, уже зимой приходили предложения
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка ответил на вопрос о том, что нужно бело-голубым в следующем сезоне для борьбы за чемпионский титул.
Фото: ФК "Динамо"