"Это дерби, которое не поддаётся никаким футбольным законам. Тут неважно, кто на каком месте идёт. Ничего страшного, что у ЦСКА не будет трёх ведущих игроков. Появятся те, кто сможет их заменить. По тому, как всё складывается, должен выиграть "Спартак", но, может, и не выиграет. Посмотрим, как всё сложится", - сказал Чанов.
Встреча ЦСКА и "Спартака" пройдет на домашнем стадионе "армейцев" 25 апреля. За хозяев не смогут сыграть защитники Игорь Дивеев и Виллиан Роша, которые получили по красной карточке в последней игре с "Ахматом", которая в итоге завершилась поражением армейского клуба. В той же игре желтую карточку получил армеец Аббосбек Файзулаев и также не сможет помочь команде в дерби. "Спартак" после увольнения Гильермо Абаскаля в последней встрече одержал крупную победу над "Ростовом" со счетом 1:5.
"Красно-белые" до шести игр до конца чемпионата находятся на четвертом месте с 38-ю очками в активе. ЦСКА расположился на шестой позиции с 37-ю баллами. В первой части текущего сезона команды поделили очки, сыграв в ничью 2:2.
Источник: "Чемпионат"
Экс-армеец Чанов: дерби ЦСКА и "Спартака" не поддаётся никаким футбольным законам
Бывший игрок ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от московского дерби между "армейцами" и "Спартаком" в 21-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"