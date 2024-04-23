"Думаю, лидера уже можно награждать золотыми медалями. "Зенит" — как "Манчестер Сити". Если выходит на первое место, то играет "от себя" и не дает никому подобраться", - сказал Идову.
Коллектив из Санкт-Петербурга до шести туров до окончания российского чемпионата занимает первое место, набрав 50 очков. На втором месте идет "Краснодар", у которого на четыре очка меньше, идущее на третьей строчке "Динамо" отстает от петербуржцев на 9 очков. Следующий матч "Зенит" сыграет с казанским "Рубином", "Краснодар" примет на своем поле калининградскую "Балтику", а "Динамо" ждет поездка в Оренбург.
В Английской премьер-лиге "Манчестер Сити" идет в тройке лидеров с лондонским "Арсеналом" и "Ливерпулем", однако у "горожан" есть матч в запасе.
Источник: "Матч ТВ"
Идову: "Зенит" - как "Манчестер Сити". Если выходит на первое место, не дает никому подобраться
Бывший игрок "Локомотива" Брайан Идову сравнил лидера РПЛ "Зенит" с грандом английского футбола "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Зенит"