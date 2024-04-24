- Тарханов видит следующим тренером ЦСКА Игнашевича? Я бы вообще не откладывал это в долгий ящик. Сергей полностью соответствует тем критериям, которые необходимы для достижения результата в ЦСКА. Здесь и амбиции, и опыт, и уверенность, и смелость, и тренерские знания. ...При прочих равных с Игнашевичем ЦСКА может стать чемпионом России на долгие годы. Было бы очень интересно наблюдать за противостоянием Семака и Игнашевича, - передаёт слова Габулова "Чемпионат".
44-летний экс-центральный защитник Сергей Игнашевич 14 лет игровой карьеры провёл в составе московского ЦСКА, стал с "армейцами" обладателем Кубка УЕФА, 5-кратным чемпионом России, выиграл по 6 национальных Кубков и Суперкубков.
С октября 2021 года Игнашевич является главным тренером калининградской "Балтики", которую вывел в Российскую премьер-лигу после 25-летнего отсутствия. В текущей турнирной таблице РПЛ балтийцы занимают 14 место, набрав 23 очка в 24 матчах.
Габулов: Игнашевич как главный тренер ЦСКА? Я бы вообще не откладывал это в долгий ящик
Экс-голкипер ЦСКА Владимир Габулов высказался о гипотетическом назначении наставника "Балтики" Сергея Игнашевича главным тренером красно-синих.
Фото: ФК "Балтика"