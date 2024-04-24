- Я бы не стал концентрировать внимание на самих ошибках и разбирать их. Вратарские ошибки могут иметь разную основу. Я бы системнее посмотрел на проблему вратарей в "Динамо". Тут вопрос, в первую очередь, к их подготовке. Во-вторых, в уровне мастерства и лидерских качествах, - передаёт слова Габулова "Чемпионат".
В домашнем матче 23 тура Российской премьер-лиги с московским "Спартаком" голкипер столичного "Динамо" Игорь Лещук допустил две одинаковые ошибки, которые привели к голам соперника. Вратарь дважды отразил дальние удары перед собой, что дало возможность нападающего Александру Соболеву оформить дубль с добиваний и принести победу красно-белым.
В 24 сыгранных матчах РПЛ московское "Динамо" пропустило 32 гола, что является девятым-десятым показателем в чемпионате.
Габулов - об ошибках Лещука: вопрос к подготовке, уровню мастерства и лидерским качествам вратарей "Динамо"
Экс-голкипер ЦСКА и сборной России Владимир Габулов ответил на вопрос об ошибках вратаря "Динамо" Игоря Лещука в матче со "Спартаком" (1:2).
Фото: ФК "Динамо"