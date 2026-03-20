В ЦСКА подтвердили наказание в отношении Мойзеса

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил ранее опубликованную "Чемпионатом" информацию о наказании защитника команды Мойзеса Барбозы.
Мойзес был отстранён от тренировок с основным составом армейцев за ссору с главным тренером Фабио Челестини. Бабаев заявил, что дисциплина всегда должна стоять на первом месте.

"Мы убеждены, что происходящее в раздевалке должно там и оставаться, но при этом понимаем, что болельщик имеет право знать суть произошедшего.

В отношении Мойзеса клуб действительно применил наказание дисциплинарного характера. Его вклад в игру команды велик, он большой игрок для всего нашего чемпионата, но именно дисциплина как на поле, так и за его пределами должна оставаться ключом для выхода из ситуации", — передаёт слова Бабаева "Матч ТВ".

В матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с "Краснодаром" Мойзес получил красную карточку за бросок на газон нападающего "быков" Джона Кордобы. Ту встречу ЦСКА проиграл со счётом 0:4.

В текущем сезоне на счету Мойзеса — 27 матчей, 2 забитых мяча и 3 результативные передачи за ЦСКА.

