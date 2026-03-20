Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 0 1 0
Факел2 тайм

Вьештица заявил, что сборная Сербии не откажется от возможности сыграть с Россией

Бывший защитник "Зенита" Милан Вьештица поделился мыслями о возможной организации товарищеского матча между сборными России и Сербии.
Фото: сборная России
Последний раз команды встречались 21 марта 2024 года в товарищеском матче на "ВТБ Арене" в Москве. Российская сборная тогда разгромила сербскую со счётом 4:0.

"Если у сборной России проблемы с поиском соперников, она всегда может обратиться к Сербии. Наша страна никогда не откажется от матча с россиянами.

Летом Сербия и Россия не примут участие в чемпионате мира. Можно сыграть друг с другом во время мундиаля", — сказал Вьештица в разговоре с Metaratings.

27 марта сборная России сыграет в Краснодаре с командой Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге пройдёт товарищеская встреча между сборными России и Мали. От официальных соревнований Россия отстранена с марта 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится