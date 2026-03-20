Вьештица заявил, что сборная Сербии не откажется от возможности сыграть с Россией

"Если у сборной России проблемы с поиском соперников, она всегда может обратиться к Сербии. Наша страна никогда не откажется от матча с россиянами.
Летом Сербия и Россия не примут участие в чемпионате мира. Можно сыграть друг с другом во время мундиаля", — сказал Вьештица в разговоре с Metaratings.
27 марта сборная России сыграет в Краснодаре с командой Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге пройдёт товарищеская встреча между сборными России и Мали. От официальных соревнований Россия отстранена с марта 2022 года.