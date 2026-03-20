Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Факел1 тайм

Рядно заявил, что хотел перейти именно в "Балтику"

Защитник Михаил Рядно прокомментировал некоторые детали своего перехода в "Балтику".
Фото: ФК "Балтика"
В калининградскую команду футболист перешёл из московского ЦСКА 16 февраля на правах свободного агента.

"Буквально за неделю до просмотра в "Балтику" у нас уже были согласованы все условия с "Крыльями Советов". Но что-то не сошлось, появился бан, ещё какие-то факторы.

Судьбой было предначертано поехать в "Балтику". Когда мне сказали ехать на просмотр или выбрать готовый вариант, я сказал, что поеду на просмотр и докажу. Очень хотел в этот клуб", — сказал Рядно в разговоре с "Матч ТВ".

На данный момент Михаил Рядно провёл за "Балтику" 4 матча, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с калининградским клубом рассчитан до 31 декабря 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится