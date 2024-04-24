- Победа "Спартака" - заслуга Слишковича. Его нужно оставлять главным тренером как минимум до конца сезона. Он хорошо знает команду, да и на русском говорит. Но определиться с дальнейшими планами по позиции тренера нужно как можно быстрее, - цитирует Бубнова Sportbox.
21 апреля в выездном матче 25 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" переиграл со счётом 5:1 "Ростов". Эта игра стала первой в качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения испанца Гильермо Абаскаля для 41-летнего боснийца Владимира Слишковича.
Бубнов: в матче "Ростов" - "Спартак" Слишкович правильно оставил на скамейке Соболева. В таких встречах он выпадает
Бубнов: Слишковича нужно оставить главным минимум до конца сезона. Победа "Спартака" над "Ростовом" - его заслуга
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по ситуации с главным тренером московского "Спартака".
Фото: Sportbox