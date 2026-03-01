Финалиссима между Испанией и Аргентиной под угрозой срыва - AS

Проведение Финалиссимы - матча между чемпионом Европы и победителем Копа Америка - оказалось под угрозой срыва.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает издание AS. Ранее планировалось, что встреча сборных Испании и Аргентины состоится 27 марта 2026 года на стадионе "Лусаил Айконик" в Дохе. Однако обострение ситуации на Ближнем Востоке может внести коррективы в организацию игры.



По информации источника, совместная военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, затронула военные базы и объекты инфраструктуры в регионе, включая соседние страны. В связи с этим проведение матча в Катаре оказалось под вопросом.