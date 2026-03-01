Новости
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Динамо
4 - 0
4
0
Крылья Советов
Завершен
Ахмат
1 - 0
1
0
ЦСКА
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Енисей
1 - 1
1
1
Волга Ул
Завершен
Чайка
1 - 3
1
3
СКА-Хабаровск
Завершен
Черноморец
0 - 2
0
2
Торпедо
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Оренбург
2 - 0
2
0
Акрон
Завершен
Краснодар
2 - 1
2
1
Ростов
Завершен
Локомотив
2 - 1
2
1
Нижний Новгород
Завершен
Динамо Мх
2 - 1
2
1
Рубин
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Сокол
0 - 1
0
1
Челябинск
Завершен
Спартак Кострома
1 - 1
1
1
Ротор
Завершен
Нефтехимик
2 - 0
2
0
Уфа
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Сочи
15:00
Спартак
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Родина
19:30
Шинник
Не начат
Финалиссима между Испанией и Аргентиной под угрозой срыва - AS
Вчера, 23:52
Проведение Финалиссимы - матча между чемпионом Европы и победителем Копа Америка - оказалось под угрозой срыва.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает издание AS. Ранее планировалось, что встреча сборных Испании и Аргентины состоится 27 марта 2026 года на стадионе "Лусаил Айконик" в Дохе. Однако обострение ситуации на Ближнем Востоке может внести коррективы в организацию игры.
По информации источника, совместная военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, затронула военные базы и объекты инфраструктуры в регионе, включая соседние страны. В связи с этим проведение матча в Катаре оказалось под вопросом.
Сборная Испании
Сборная Аргентины
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
