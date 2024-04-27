"Нам мешали внутренние проблемы. Были в том "Сочи", мягко говоря, токсичные игроки, которые все тормозили. Их нужно было сразу убирать, резать по живому. Нынешний "Сочи" – мощный кулак. И футболисты стартового состава, и те, кто выходит на замену, объединены общей целью", - сказал Точилин.
Александра Точилина уволили в декабре 2023 года после ряда неудачных игр, которые завершились при общем счете 0:7 не в пользу сочинцев. Отметим, что до этого Точилин несколько раз возглавлял сочинский коллектив, он был первым тренером после основания клуба в 2018 году. В текущем сезоне "Сочи" занимает последнее 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков. Сейчас командой руководит испанский специалист Роберто Морено, в последней игре клуб проиграл главному конкуренту за борьбу за выживания грозненскому "Ахмату" (1:0).
Источник: "Спорт-Экспресс"
Экс-тренер "Сочи" Точилин: в команде были токсичные игроки. Их нужно было сразу убирать, резать по живому
Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точилин рассказал о токсичной атмосфере, которая царила в коллективе, когда он возглавлял клуб.
Фото: ФК "Сочи"