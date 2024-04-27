"Не думаю, что "Зенит" проиграет два матча подряд. После "Рубина", думаю, там пройдёт серьёзный разговор. Хотя "Динамо" тоже в порядке. Уже финишная прямая, и если сейчас "Зенит" потеряет очки, то не всё будет зависеть от него. Потому что всё в руках "Краснодара" будет. В тяжёлой и упорной борьбе, "Зенит" победит", - заявил Дьяков.
"Динамо" и "Зенит" встретятся в очном матче в 26-м туре Премьер-лиги. Сейчас в активе "Зенита" 50 очков в 25-ти матчах, а на счету "Динамо" - 44. Команды занимают, соответственно, 1-е и 3-е место в турнирной таблице. На 1 очко от "Зенита" отстает "Краснодар", который, в случае потери "Зенитом" очков в предстоящем матче, будет иметь возможность возглавить чемпионскую гонку.
В прошедшем туре "Зенит" на своем поле уступил "Рубину" (0:2). "Динамо" одержало минимальную победу над "Оренбургом" (2:1), а "Краснодар" одолел калининградскую "Балтику" (3:2).
Источник: "Metaratings"
Дьяков: не думаю, что "Зенит" проиграет два матча подряд. После "Рубина" там пройдет серьезный разговор
Экс-футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча "Динамо" - "Зенит" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: РИА Новости