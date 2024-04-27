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Защитник "Оренбурга" Адамов: во второй части таблицы РПЛ сейчас начнётся жёсткая мясорубка

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Защитник "Оренбурга" Арсен Адамов высказался о турнирной ситуации в борьбе за выживание в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
- Нужно ли в положении "Оренбурга" часто смотреть в турнирную таблицу? Конечно, надо смотреть туда. Впереди у нас очень серьёзные игры: осталось пять финалов. Мы три из пяти игр проведём дома, поэтому у нас большие шансы остаться в Премьер?лиге. Во второй части таблицы сейчас начнётся жёсткая мясорубка: каждая команда будет бороться насмерть, - передаёт слова Адамова Matchtv.ru.

За пять туров до финиша текущего сезона РПЛ места в зоне прямого вылета занимают "Сочи" (19 очков) и калининградская "Балтика" (23 очка). На 14 месте в зоне стыковых матчей находится екатеринбургский "Урал" (24 очка), места с 11 по 13 делят по дополнительным показателям "Ахмат", "Оренбург" и "Факел"(по 26 очков), на 2 очка больше у занимающего десятую позицию "Пари Нижнего Новгорода".

В рамках 26 тура Российской премьер-лиги сыграют между собой "Ахмат" против "Пари НН" и "Сочи" против "Факела". "Оренбург" сыграет на выезде с "Ростовом", "Урал" - с казанским "Рубином", "Балтика" примет на своём поле московский ЦСКА.

Оренбург Сочи Балтика Урал Ахмат Факел Нижний Новгород Арсен Адамов
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