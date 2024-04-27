– “Зенит” никому ничего не дарит и играет на максимуме своих возможностей, — цитирует Семина “RT на русском”.
Отметим, что петербургский “Зенит” в настоящий момент времени является лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. На счету сине-бело-голубых 50 баллов. Команда с берегов при этом на протяжении последних пяти лет неизменно выигрывала чемпионский титул РПЛ.
Семин: “Зенит” играет на максимуме своих возможностей
Популярные российский футбольный специалист Юрий Семин высказался об игре петербургского “Зенита” в нынешнем сезоне.