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Губерниев: мне очень хочется борьбы от "Краснодара", "Динамо", "Локомотива", ЦСКА, но фаворитом останется "Зенит"

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о чемпионской гонке на финише РПЛ.
Фото: Global Look Press
"Мне очень хочется борьбы от "Краснодара", "Динамо", "Локомотива", ЦСКА. Возможно, в меньшей степени от "Спартака", так как я не очень верю в него. Не думаю, что "Зенит" и дальше будет спотыкаться. Команда быстро придет в себя. Несмотря на отрыв в одно очко, "Зенит" все равно будет фаворитом всех оставшихся матчей. "Краснодару" не хватает футбольной стройности и строгости, а у команды Семака они есть", - заявил Губерниев.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России за 5 туров до финиша. В активе подопечных Сергея Семака 50 очков в 25-ти матчах. Главный преследователь "сине-бело-голубых", "Краснодар", имеет в своем активе 49 очков и отстает от лидера на 1 очко. Тройку сильнейших замыкает московское "Динамо" с 44-мя очками в активе.

В прошлом туре "Зенит" уступил на своем поле казанскому "Рубину" (0:2), что позволило "Краснодару" сократить отставание в турнирной таблице до минимума. В 26-м туре действующие чемпионы страны сыграют с московским "Динамо". "Краснодар", в свою очередь, отправится в Самару на матч против "Крыльев Советов".

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Губерниев Краснодар Локомотив ЦСКА Спартак Динамо Зенит
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