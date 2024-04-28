"Я не думаю про то, что клуб найдет главного тренера. Мне не верят, но это так. Я делаю то, что нужно клубу. Всё, что решит клуб, будет правильно для команды. Я уверен в этом", - цитирует Слишковича "Матч ТВ".
Владимир Слишкович руководит московским "Спартаком" с 15-го апреля, когда из клуба был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль. Ранее Слишкович входил в тренерский штаб Абаскаля в качестве ассистента. После ухода испанца Слишкович был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
В матче 26-го тура против "Локомотива" московский "Спартак" одержал победу. Три очка команде принесли голы форвардов Тео Бонгонда и Хесуса Медины, а также защитника Даниила Хлусевича. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу "красно-белых".
Слишкович: я не думаю про то, что "Спартак" найдет главного тренера
Тренер "Спартака" Владимир Слишкович поделился мнением о поисках нового главного тренера в клубе.
Фото: официальный сайт "Спартака"