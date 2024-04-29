- Верно ли, что отсутствие борьбы за выживание позволяет быть раскрепощённым и играть в свое удовольствие? Играть в удовольствие - это когда без напряга, а Георгич (главный тренер "Ростова" Валерий Карпин - прим. Rusfootball.info) нам расслабиться не даёт (смеётся). И это большой плюс. Вне зависимости от места в таблице, мы выходим биться и сражаться за победу. Так было в каждой игре этого года. Единственный матч, который не получился - со "Спартаком", да и то, думаю, это было случайностью, - передаёт слова Байрамяна Matchtv.ru.
"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина в турнирной таблице Российской премьер-лиги находится на восьмом месте, набрав 37 очков в 25 матчах. В весенней части сезона жёлто-синие набрали 16 очков в 7 сыгранных матчах чемпионата (5 побед, 1 ничья и 1 поражение) и на данный момент являются лучшей командой лиги по этому показателю.
Единственное поражение "Ростов" потерпел в домашнем матче 25 тура РПЛ с московским "Спартаком" со счётом 1:5, победный гол в этой встрече красно-белые забили в результате ошибки при игре ногами со стороны голкипера дончан Сергея Песьякова, третий - с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку защитника Максима Осипенко.
Байрамян: Карпин не даёт игрокам "Ростова" расслабиться. Единственный матч, который не получился - со "Спартаком"
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказался об отношении команды к матчам концовки сезона.
Фото: ФК "Ростов"