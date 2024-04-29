"Видимо, "Краснодар" тоже без моих цитат не мотивирован побеждать. Тренеру нечего показывать в раздевалке. "По усам текло, а в рот не попало" - про их надежды на чемпионство", - цитирует Салихову "Metaratings".
"Краснодар" сыграл вничью с "Крыльями Советов" в матче 26-го тура. Игра в Самаре завершилась без забитых голов. С 64-й минуты "горожане" играли вдесятером после удаления защитника Сергея Волкова.
"Краснодар" набрал 50 очков и сравнялся в турнирной таблице с "Зенитом". В случае победы "горожане" обошли бы "сине-бело-голубых" на 2 очка и возглавили бы чемпионскую гонку.
Зарема - о шансах "Краснодара" на победу в РПЛ: по усам текло, а в рот не попало
Супруга экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала ничью "Краснодара" в матче 26-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:0).
Фото: РИА Новости