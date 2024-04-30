"Играть больше летом на хороших полях, чем зимой — на плохих, начинать чемпионат в марте и заканчивать в конце ноября-начале декабря – может быть, так было бы лучше для российского футбола. [...] Но это исключительно мое личное мнение. Решать не мне", - заявил Личка.
Наставник "бело-голубых" обратил внимание, что в России долгая зима, и при этом не так много городов, где можно играть зимой. Текущий розыгрыш Российской Премьер-Лиги начался 21 июля, последний матч в зимнее время был назначен на 10 декабря, после этого команды ушли на зимнюю паузу. Вторая половина чемпионата возобновилась 1 марта, завершится сезон 25 мая.
Источник: "РБ Спорт"
Личка: играть больше летом на хороших полях, чем зимой на плохих - может, так будет лучше для российского футбола?
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка предложил изменить календарь Российской Премьер-Лиги, чтобы больше играть летом.
Фото: ФК "Динамо"