"Заслужил ли Семак такой контракт? Они пять лет подряд становятся чемпионами, почему бы и нет? Но в этом сезоне нет такой доминационной игры, как это было раньше. Мне не нравится работа клуба и Семака с бразильцами, надо делать акцент на русских ребят", - цитирует Петржелу "Metaratings".
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак занимает свой пост с весны 2018-го года. Ранее появилась информация о договоренности между тренером и клубом о продлении контракта. Нынешнее соглашение Семака с "Зенитом" рассчитано до лета 2025-го года. Новый контракт будет действовать до лета 2030-го года.
В текущем сезоне "Зенит" с 50-ю очками в активе возглавляет чемпионскую гонку. "Краснодар", который занимает 2-е место и является главным преследователем "сине-бело-голубых", также, набрал 50 очков. "Горожане" уступают "Зениту" по личным встречам. Московское "Динамо" с 47-ю очками замыкает топ-3 чемпионата.
На данный момент в составе "Зенита" выступают бразильцы: Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Марио Фернандес, Вендел, Клаудиньо, Артур, Педро и Густаво Мантуан.
Петржела: мне не нравится работа "Зенита" и Семака с бразильцами, надо делать акцент на русских ребят
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела раскритиковал зависимость своего бывшего клуба от бразильцев.
Фото: официальный сайт "Зенита"