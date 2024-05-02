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Литвинов: проход "Спартака" дальше в Кубке России - это плоды упорной работы и Абаскаля, и Слишковича

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Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов прокомментировал тренерский вклад в последние победы команды.
Фото: Чемпионат.com
- Думаю, что эти победы и проход дальше в Кубке — это плоды упорной работы и Абаскаля, и Слишковича. Мы разбирали каждого соперника. Готовились перед каждой игрой. Сейчас у нас перед каждой игрой два дня на подготовку — это короткий промежуток времени, чтобы провести две теории и разобрать какие-то основные моменты.

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с июля 2022 по 14 апреля 2024 года. После увольнения испанца пост главного тренера "красно-белых" занял на временной основе Владимир Слишкович. Под руководством боснийского специалиста москвичи пока не потерпели ни одного поражения, проведя пять матчей. За этот отрезок "Спартак" дважды сыграл вничью и одержал три победы.

Вчера, 1 мая, "Спартак" обыграл "Динамо" (2:0) и вышел в финал Пути Регионов Кубка России.

Источник: "Чемпионат"

Руслан Литвинов Спартак Владимир Слишкович Гильермо Абаскаль
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