– Нет никаких подвижек. Не предлагал ли “Зенит”? Жду, – сказал Заболотный в эфире “Матч ТВ”.
Отметим, что в сегодняшнем матче между ЦСКА и “Зенитом” Антон Заболотный стал автором единственного гола в составе армейцев.
Напомним, действующее трудовое соглашение Заболотного с московским ЦСКА рассчитано до июня текущего года. Ранее Антон уже выступал в составе петербургского “Зенит” (с 2018 по 2019 год).
Нападающий ЦСКА Заболотный: не предлагал ли “Зенит” контракт? Жду
Форвард ЦСКА Антон Заболотный после игры с “Зенитом” (1:1) в первом финале Пути РПЛ Кубка России ответил на вопрос о продлении контракта с армейцами.
Фото: ПФК ЦСКА