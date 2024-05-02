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Нападающий ЦСКА Заболотный: не предлагал ли “Зенит” контракт? Жду

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Форвард ЦСКА Антон Заболотный после игры с “Зенитом” (1:1) в первом финале Пути РПЛ Кубка России ответил на вопрос о продлении контракта с армейцами.
Фото: ПФК ЦСКА
– Нет никаких подвижек. Не предлагал ли “Зенит”? Жду, – сказал Заболотный в эфире “Матч ТВ”.

Отметим, что в сегодняшнем матче между ЦСКА и “Зенитом” Антон Заболотный стал автором единственного гола в составе армейцев.

Напомним, действующее трудовое соглашение Заболотного с московским ЦСКА рассчитано до июня текущего года. Ранее Антон уже выступал в составе петербургского “Зенит” (с 2018 по 2019 год).

ЦСКА Зенит Антон Заболотный Российск
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