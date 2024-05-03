- К началу сборов мы пригласили только Марадишвили. Кучаева подписали "на флажке". Перед второй частью сезона остались с одним опорным полузащитником оборонительного плана - Майга. В матчах со "Спартаком", ЦСКА (в осенней части сезона - прим. Rusfootball.info) я вообще не выпускал его, поскольку он "висел" на карточке. Берёг на игры, в которых реально было выиграть, - цитирует Юрана "Чемпионат".
В ночь с 28 на 29 апреля официальный телеграм-канал "Пари Нижнего Новгорода" сообщил об уходе со своей должности главного тренера команды Сергея Юрана. 28 апреля нижегородцы уступили на выезде грозненскому "Ахмату" со счётом 1:5 в матче 26 тура Российской премьер-лиги, это поражение стало для волжан шестым подряд в чемпионате.
В весенней части сезона "Пари НН" набрал 4 очка в 8 матчах - меньше всех в лиге, в турнирной таблице команда занимает 11 место с 28 очками в 26 матчах, на 2 очка опережая зону стыковых матчей и на 3 очка - зону прямого вылета.
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Юран: со "Спартаком", ЦСКА я вообще не выпускал Майга. Берёг на игры, в которых реально было выиграть
Экс-главный тренер "Пари НН" Сергей Юран рассказал о дефиците в составе команды игроков линии полузащиты.
Фото: ФК "Пари НН"