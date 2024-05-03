"Пока клуб ничего не говорил, я не спрашивал. Так что открыт для предложений. Хотел бы я остаться в "Ростове"? Конечно, здесь много друзей, любовь болельщиков. Так что посмотрим", - цитирует Терентьева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Денис Терентьев провел за "Ростов" 23 матча и отметился одним забитым мячом. Контракт 31-летнего защитника истекает по окончании текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. После 26-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 40 очков. "Ростов" вылетел из Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов калининградской "Балтике" (0:1).
Терентьев - о контракте с "Ростовом": пока клуб ничего не говорил, я не спрашивал, так что открыт для предложений
Защитник "Ростова" Денис Терентьев высказался о своем истекающем контракте.
Фото: ФК "Ростов"