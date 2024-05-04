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Оренбург
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СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
КАМАЗЗавершен
Химки
5 - 3 5 3
Сокол2 тайм
Черноморец
0 - 2 0 2
Торпедо2 тайм
Алания
17:00
ШинникНе начат
Нефтехимик
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ЕнисейНе начат
Динамо Мх
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ВолгарьНе начат
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19:30
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Арсенал
2 - 0 2 0
Борнмут2 тайм
Шеффилд Юнайтед
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Ноттингем ФорестНе начат
Бёрнли
17:00
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Брентфорд
17:00
ФулхэмНе начат
Манчестер Сити
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Реал Сосьедад
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Мальорка
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Монца
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Штутгарт
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Боруссия Д
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Вольфсбург
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ДармштадтНе начат
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16:00
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Монако
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КлермонНе начат
Метц
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Илюхина: прямо сейчас "Зенит" не ведёт трансферных переговоров даже по Неймару

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Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина прокомментировала трансферные слухи об интересе сине-бело-голубых к нападающему "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии Неймару.
Фото: Getty Images
- Есть ли вариант трансфера Неймара, о котором писали некоторые СМИ, к столетию "Зенита" в следующем году? "Зенит" прямо сейчас, на текущий момент не ведёт никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару! - передаёт слова Илюхиной Sport24.

Ранее в некоторых СМИ появлялась информация о якобы трансферном интересе "Зенита" к 32-летнему форварду сборной Бразилии и саудовского "Аль-Хиляля" Неймару. В настоящий момент нападающий восстанавливается после разрыва крестообразной связки и вернётся в строй в следующем сезоне, на его счету 5 матчей за "Аль-Хиляль" во всех турнирах, 1 гол и 3 результативных паса.

Зенит Аль-Хиляль Неймар Российские трансферы
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