- Есть ли вариант трансфера Неймара, о котором писали некоторые СМИ, к столетию "Зенита" в следующем году? "Зенит" прямо сейчас, на текущий момент не ведёт никаких трансферных переговоров, и даже по Неймару! - передаёт слова Илюхиной Sport24.
Ранее в некоторых СМИ появлялась информация о якобы трансферном интересе "Зенита" к 32-летнему форварду сборной Бразилии и саудовского "Аль-Хиляля" Неймару. В настоящий момент нападающий восстанавливается после разрыва крестообразной связки и вернётся в строй в следующем сезоне, на его счету 5 матчей за "Аль-Хиляль" во всех турнирах, 1 гол и 3 результативных паса.
Илюхина: прямо сейчас "Зенит" не ведёт трансферных переговоров даже по Неймару
Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина прокомментировала трансферные слухи об интересе сине-бело-голубых к нападающему "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии Неймару.
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