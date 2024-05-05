Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
16:30
СочиНе начат
Нижний Новгород
19:00
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
14:00
АкронНе начат
Кубань
18:00
ЛенинградецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
16:00
Астон ВиллаНе начат
Челси
16:00
Вест ХэмНе начат
Ливерпуль
18:30
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
15:00
БетисНе начат
Сельта
17:15
ВильярреалНе начат
Валенсия
19:30
АлавесНе начат
Райо Вальекано
22:00
АльмерияНе начат
Севилья
22:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
13:30
ЛеччеНе начат
Эмполи
16:00
ФрозинонеНе начат
Верона
16:00
ФиорентинаНе начат
Милан
19:00
ДженоаНе начат
Рома
21:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
16:30
БохумНе начат
Айнтрахт
18:30
БайерНе начат
Хайденхайм
20:30
МайнцНе начат

Агентство Виллиана Роши: ждем предложения от ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
В футбольном агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщили, что ждут от армейцев предложения о продлении контракта.
Фото: ПФК ЦСКА
– Ждем предложения от ЦСКА, но пока ситуация остается такой же, как прежде, никаких изменений.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что московский ЦСКА предложил Виллиану Роше продление контракта. Но сторону защитника не устроило предложение с финансовой точки зрения.

Напомним, текущее трудовое соглашение Роши с московским ЦСКА рассчитано до конца следующего сезона.

Источник: “РБ Спорт”

ЦСКА Роша
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится