– Ждем предложения от ЦСКА, но пока ситуация остается такой же, как прежде, никаких изменений.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что московский ЦСКА предложил Виллиану Роше продление контракта. Но сторону защитника не устроило предложение с финансовой точки зрения.
Напомним, текущее трудовое соглашение Роши с московским ЦСКА рассчитано до конца следующего сезона.
Источник: “РБ Спорт”
Агентство Виллиана Роши: ждем предложения от ЦСКА
В футбольном агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщили, что ждут от армейцев предложения о продлении контракта.
Фото: ПФК ЦСКА