– Против “Краснодара” всегда тяжело играть, это хорошая команда. Мы проявили характер и заслуженно добились победы.
Напомним, вчера, 4 мая, “Ахмат” в гостях сыграла против “Краснодара”. Данная встреча вошла в программу 27-го тура чемпионата России по футболу. Клуб из Грозного неожиданно победил южан со счетом 1:0. Таким образом, “Ахмат” набрал 32 очка и закрепился на десятом месте в турнирной таблице.
Источник: “РБ Спорт”
Бериша: мы проявили характер и заслуженно добились победы над “Краснодаром”
Полузащитник “Ахмата” Бернард Бериша оценил победу над “Краснодара” (1:0) в 27-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"