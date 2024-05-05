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Бериша: мы проявили характер и заслуженно добились победы над “Краснодаром”

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Полузащитник “Ахмата” Бернард Бериша оценил победу над “Краснодара” (1:0) в 27-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
– Против “Краснодара” всегда тяжело играть, это хорошая команда. Мы проявили характер и заслуженно добились победы.

Напомним, вчера, 4 мая, “Ахмат” в гостях сыграла против “Краснодара”. Данная встреча вошла в программу 27-го тура чемпионата России по футболу. Клуб из Грозного неожиданно победил южан со счетом 1:0. Таким образом, “Ахмат” набрал 32 очка и закрепился на десятом месте в турнирной таблице.

Источник: “РБ Спорт”

Бернард Бериша Краснодар Ахмат
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