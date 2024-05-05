"Лично мне без разницы, кто станет чемпионом, потому что мы много раз видели, когда одна команда из года в год берет "золото". Где есть большие финансы, там есть большие возможности, такие клубы всегда будут наверху", - высказался Мостовой.
Мостовой отметил, что в этом сезоне интрига в чемпионате сохранится до последнего тура, при этом он больше видит чемпионом "Зенит", потому что у петербуржцев более лёгкий календарь на финише, чем у конкурента "Краснодара".
К 27-му туру "Зенит" набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Идущий на второй строчке "Краснодар" имеет такое же количество баллов, в 27-м туре "быки" уже проиграли при своих болельщиках "Ахмату" (0:1) и упустили шанс временно возглавить таблицу.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: лично мне без разницы, кто станет чемпионом. Одна команда из года в год берет "золото"
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, кто станет чемпионом в этом сезоне.
Фото: РИА Новости