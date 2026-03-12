Сафонов достиг отметки в 31 матч за "ПСЖ"

Российский вратарь вышел на поле во встрече 1/8 финала ЛЧ против "Челси", которая завершилась победой французской команды со счётом 5:2. По ходу игры Сафонов пропустил два мяча - отличились Мало Гюсто и Энцо Фернандес.
Этот поединок стал для голкипера 31-м в составе "ПСЖ". В общей сложности в этих встречах россиянин пропустил 30 голов.
При этом 12 матчей вратарь завершил без пропущенных мячей.
Фото: ФК "ПСЖ"