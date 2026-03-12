Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Сафонов достиг отметки в 31 матч за "ПСЖ"

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов провёл очередной матч за парижский клуб.
Фото: ФК "ПСЖ"
Российский вратарь вышел на поле во встрече 1/8 финала ЛЧ против "Челси", которая завершилась победой французской команды со счётом 5:2. По ходу игры Сафонов пропустил два мяча - отличились Мало Гюсто и Энцо Фернандес.

Этот поединок стал для голкипера 31-м в составе "ПСЖ". В общей сложности в этих встречах россиянин пропустил 30 голов.

При этом 12 матчей вратарь завершил без пропущенных мячей.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится