Сафонов достиг отметки в 31 матч за "ПСЖ"

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов провёл очередной матч за парижский клуб.

Фото: ФК "ПСЖ"

Российский вратарь вышел на поле во встрече 1/8 финала ЛЧ против "Челси", которая завершилась победой французской команды со счётом 5:2. По ходу игры Сафонов пропустил два мяча - отличились Мало Гюсто и Энцо Фернандес.



Этот поединок стал для голкипера 31-м в составе "ПСЖ". В общей сложности в этих встречах россиянин пропустил 30 голов.



При этом 12 матчей вратарь завершил без пропущенных мячей.