Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Газинский оценил интригу в чемпионате России

Юрий Газинский высказался о ситуации в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"
Бывший футболист сборной страны отметил, что борьба за высокие места и за сохранение прописки в лиге остаётся напряжённой.

- Только в самом конце сезона станет понятно, кто вылетит. Тогда же станет понятно, кто станет чемпионом. От этого выигрывают зрители и сама лига. Интерес к ней только растёт, - цитирует Газинского Metaratings.

По итогам 20 сыгранных туров на вершине таблицы находится "Краснодар", в активе южан 43 набранных очка. Совсем рядом располагается "Зенит", который имеет 42 балла. Третью позицию удерживает московский "Локомотив" - у железнодорожников 41 очко.

Далее идут сразу две команды с одинаковыми показателями: и ЦСКА, и "Балтика" набрали по 36 очков.

