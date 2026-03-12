Газинский оценил интригу в чемпионате России

- Только в самом конце сезона станет понятно, кто вылетит. Тогда же станет понятно, кто станет чемпионом. От этого выигрывают зрители и сама лига. Интерес к ней только растёт, - цитирует Газинского Metaratings.
По итогам 20 сыгранных туров на вершине таблицы находится "Краснодар", в активе южан 43 набранных очка. Совсем рядом располагается "Зенит", который имеет 42 балла. Третью позицию удерживает московский "Локомотив" - у железнодорожников 41 очко.
Далее идут сразу две команды с одинаковыми показателями: и ЦСКА, и "Балтика" набрали по 36 очков.