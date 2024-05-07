- Кто-то свыше, наверное, делает так, чтобы интрига в чемпионате сохранялась. Но кто в этом виноват, кроме нас самих? В том же Воронеже могли побеждать с крупным счётом. Ещё есть три тура, так что посмотрим. Давайте посмотрим, как ничья в Воронеже повлияет на нас. Не исключаю, что в конечном счёте повлияет положительно, встряхнёт нас, - передаёт слова Кержакова Matchtv.ru.
Матч 27 тура Российской премьер-лиги "Факел" - "Зенит" завершился вничью со счётом 1:1, воронежцы отыгрались с пенальти на 90+12-й минуте игры. По итогам 27 туров чемпионата России сине-бело-голубые возглавляют чемпионскую гонку, набрав 51 очко. На 1 очко от петербургского клуба отстают находящийся на втором месте "Краснодар", который в 27 туре уступил дома "Ахмату" (0:1), и занимающее третью строчку московское "Динамо", которое переиграло на своём поле "Сочи" (3:2).
Кержаков - о ситуации в таблице: кто в этом виноват, кроме нас самих? В Воронеже "Зенит" мог побеждать с крупным счётом
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков прокомментировал текущую турнирную ситуацию в РПЛ после выездной ничьей с "Факелом" (1:1) в рамках 27 тура.
Фото: ФК "Зенит"