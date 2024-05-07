Калининградская "Балтика" в гостях уступила на последних мгновениях матча "Уралу" (2:1) в рамках 27-го тура РПЛ. После игры Сергей Игнашевич позволил себе критику в адрес судей, назвав их работу позорной.
"По материалам СМИ рассмотрим возможное нарушение дисциплинарного регламента РФС по итогам флеш-интервью главного тренера "Балтики" Сергея Игнашевича после игры. Тренер приглашен на заседание", - сказал Глава КДК РФС Артур Григорьянц.
В этом же матче специалисты усмотрели еще одно нарушение со стороны члена тренерского штаба "Балтики" Артема Булойчика, который, как уточнил Григорьянц, вышел за пределы технической зоны.
Источник: "Спорт-Экспресс"
КДК РФС рассмотрит высказывание Игнашевича о "позорном судействе" в игре с "Уралом"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оценит высказывание главного тренера "Балтики" Сергея Игнашевича после матча с "Уралом".
Фото: ФК "Балтика"