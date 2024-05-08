"Конечно, я слежу за игрой "Краснодара". "Факел" частично помог "быкам", надеюсь, они будут этим пользоваться, а не как в предыдущих матчах. Шансы на чемпионство у "Краснодара" есть", - заявил Якимов.
В матче 27-го тура в Воронеже "Факел" сыграл вничью с "Зенитом" (1:1), который возглавляет турнирную таблицу. Гол нападающего "Факела" Евгения Маркова на 90+11 минуте с пенальти не позволил "Зениту" увеличить отрыв от "Краснодара" до 3-х очков.
За три тура до конца чемпионата "сине-бело-голубые" с 51-м очком в 27-ми матчах опережают "Краснодар" и "Динамо" на 1 очко. Опорник Вячеслав Якимов перебрался из "Краснодара" в "Факел" перед началом текущего сезона.
Источник: "РБ Спорт"
Игрок "Факела" Якимов: мы помогли "Краснодару". Надеюсь, они будут этим пользоваться
Хавбек "Факела" Вячеслав Якимов поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: "Sport 24"