"Абаскаля надо было раньше убирать, затянули с этой отставкой. Тем более, смена тренера пошла на пользу. "Спартак" воскрес, эмоции появились, химия какая-то, игра, желание футболистов, результаты. Если бы убрали Абаскаля раньше, думаю, что на тройку у "Спартака" бы были большие шансы", - заявил Булатов.
Московский "Спартак" объявил об увольнении испанского главного тренера команды Гильермо Абаскаля 15-го апреля после поражения в матче 24-го тура РПЛ от "Сочи" (0:1). Место временно исполняющего роль главного тренера занял экс-ассистент Абаскаля босниец Владимир Слишкович.
Под управлением нового тренера "Спартак" выдал 6-тиматчевую беспроигрышную серию, которая включила в себя победы над "Ростовом" (5:1), "Локомотивом" (3:2) и "Динамо" (2:0), а также ничьи с "Зенитом", ЦСКА и "Пари НН" (все - 0:0). В рамках 28-го тура РПЛ "Спартак" встретится на своем поле с "Краснодаром", который находится в одном очке от лидирующего в чемпионской гонке "Зенита".
Источник: "Metaratings"
Булатов: Абаскаля надо было убирать раньше. "Спартак" воскрес, эмоции появились
Экс-тренер "Спартака-2" Виктор Булатов высказался о преображении "Спартака" после смены наставника.
Фото: "Матч ТВ"