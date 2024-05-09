- Если Александр продлил контракт с "Арисом", то его на Кипре всё устраивает и он решил завершить там свою карьеру. Наверное, так и будет. От добра добра не ищут. В "Арисе" к нему относятся нормально, поэтому Кокорин решил продлить свою карьеру. Не надо забывать, что ему 33 года - вечных футболистов не бывает. Он быстрый парень, но никто не знает, будет ли показывать хорошую игру, поэтому и продлили на год, - передаёт слова Силкина "Чемпионат".
Ранее стало известно, что 33-летний российский нападающий Александр Кокорин подписал полноценный контракт на один год с кипрским "Арисом", за который в течение двух последних сезонов выступал на правах аренды из итальянской "Фиорентины". В текущем сезоне на счету Кокорина в кипрском клубе 31 матч во всех турнирах, 8 забитых мячей и 2 результативных паса.
Александр Кокорин подписал контракт на один год с кипрским "Арисом"
Силкин: если Кокорин продлил контракт - его на Кипре всё устраивает и он решил завершить там карьеру
Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал подписание нападающим Александром Кокориным полноценного контракта с кипрским "Арисом".
Фото: ФК "Арис"