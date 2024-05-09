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Рианчо: Семаку не нужно выигрывать с "Зенитом" чемпионат России. Он давно все доказал

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Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо оценил работу наставника "Зенита" Сергея Семака в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Конечно, Семак - большой российский тренер. Ему уже не нужно выигрывать чемпионат России, чтобы люди это поняли. Сергею ничего не нужно доказывать, он это уже давно сделал", - приводит слова Рианчо "РБ Спорт".

За три тура до конца чемпионата России "Зенит" возглавляет чемпионскую гонку "Сине-бело-голубые" с 51-м очком занимают 1-ю строчку в турнирной таблице и опережают на 1 очко "Краснодар" и "Динамо".

Контракт Сергея Семака с "Зенитом" истекает летом 2025-го года. Ранее стало известно, что руководство санкт-петербургского клуба планирует предложить специалисту новый контракт до лета 2030-го года.

Рауль Рианчо Сергей Семак Зенит
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