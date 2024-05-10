– У Фернандеса есть российский паспорт, он может закрывать фланг, поэтому я думаю, что “Зенит” не будет его выгонять этим летом. Марио получит свой последний шанс и как-то доиграет контракт.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что из-за травмы защитник петербургского “Зенита” Марио Фернандес выбыл из строя до конца текущего сезона. Более того, под сведениям Metaratings, предстоящи летом бразильский футболист, имеющий российский паспорт, может покинуть стан сине-бело-голубых.
Напомним, Марио Фернандес имеет контракт с “Зенитом” до июня этого года. Но стороны могут продлить соглашение еще на год.
Источник: “РБ Спорт”
Деменко: “Зенит” не будет выгонять Фернандеса этим летом
Экс-футболист “Зенита” Максим Деменко высказался о будущем защитника Марио Фернандеса в петербургском клубе.
Фото: "Матч ТВ"