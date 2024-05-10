– Первое — это отставка Ивича. На Ивиче всё держалось, футболисты привыкли к его требованиям и тактике. Второе — психология. “Краснодар” сам себя испугался.
Напомним, после первой части текущего сезона чемпионата России по футболу “Краснодар” занимал первое место в турнирной таблице. После зимней паузы южане упустили лидерство. Также с поста главного тренера команды был уволен Владимир Ивич. На его место назначили Мурада Мусаева. Сейчас “быки” набрав 50 очков за 27 игр, занимают второе место в турнирной таблице.
Источник: “Чемпионат”
Эдуард Мор: “Краснодар” сам себя испугался
Известный футбольный эксперт Эдуард Мор рассказал, почему “Краснодар” потерял лидерство в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"