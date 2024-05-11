"Это просто ужас, игра "Краснодара" - кошмар. Команда все просто растеряла. Назначьте Абаскаля в "Краснодар" хуже точно не будет, а то мы начали забывать о нем(смеется). А если серьезно, то "Краснодар" все растерял. С уходом Ивича пропала атака, страсть, характер. Благодаря таким вещам во многом и выигрывают титулы. У игроков буквально потухли глаза. Но так бывает, когда решения принимают не футбольные люди", - сказал Мостовой.
В 28-м туре РПЛ "Краснодар" в гостях уступил московскому "Спартаку" с минимальным счетом 1:0. Победный гол за "красно-белых" забил капитан команды Роман Зобнин. Напомним, руководство "Краснодара" решило поменять главного тренера после первой половины чемпионата. Вместо Владимира Ивича, с которым команда заняла первое место по итогам первого круга, пригласили Мурада Мусаева. В последних трех играх в РПЛ "быки" не смогли забить ни одного гола. До матча со "Спартаком" "Краснодар" проиграл в родных стенах грозненскому "Ахмату" (0:1) и сыграл в ничью с "Крыльями Советов" (0:0).
Серия без побед в этих трех матчах лишила краснодарский клуб возможности единолично возглавить турнирную таблицу, опередив "Зенит". Сейчас команда занимает второе место с 50-ю очками, отставая от петербуржцев на один балл, при этом у подопечных Сергея Семака есть одна игра в запасе.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой - об игре "Краснодара": это просто ужас, команда всё растеряла. Назначьте Абаскаля - хуже не будет
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру "Краснодара" после поражения от "Спартака" в 28-м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"