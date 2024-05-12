– Заслуженная победа. Понятно, у “Зенита” было больше моментов. Но ЦСКА своего шанса дождался. Армейцы бились, пластались, отстояли этот результат.
Напомним, вчера, 11 мая 2024 года, в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги. В рамках него местный “Зенит” сыграл с московским ЦСКА. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Отметим, что это первая выездная виктория ЦСКА над сине-бело-голубыми на выезде в рамках РПЛ с 2011 года.
Источник: “СЭ”
Газзаев считает, что ЦСКА заслуженно обыграл “Зенит”
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