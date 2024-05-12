- Раз назначили главным тренером и он тренирует, значит, на сегодняшний день либо нет лучшего кандидата, либо они не хотят возглавлять сборную ради товарищеских игр. Возможно, у сборной был бы другой тренер, будь сейчас официальные матчи, - передаёт слова Дьякова Metaratings.ru.
55-летний главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин возглавляет национальную команду с июля 2021 года. Под его руководством сборная России провела 17 матчей, в которых одержала 10 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
По итогам отборочного цикла к ЧМ-2022, концовка которого прошла под руководством Карпина, наши парни заняли второе место в группе и вышли в стыковые матчи за право участия на ЧМ, которые должны были пройти в марте 2022 года. В феврале 2022 года сборная России была по политическим причинам отстранена от всех международных соревнований решениями УЕФА и ФИФА.
Дьяков: возможно, у сборной России был бы другой тренер, а не Карпин, будь сейчас официальные матчи
Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Фото: РПЛ