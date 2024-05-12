Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
0 - 2 0 2
ЛокомотивЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
Урал1 тайм
Сочи
19:00
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен
Шинник
2 - 1 2 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Тюмень1 тайм
Торпедо
0 - 0 0 0
Алания1 тайм
Ленинградец
17:00
ХимкиНе начат
КАМАЗ
17:00
РодинаНе начат
Акрон
17:00
Динамо МхНе начат
Волгарь
18:00
ЧерноморецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
18:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
1 - 0 1 0
Хетафе2 тайм
Атлетико
17:15
СельтаНе начат
Валенсия
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
22:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
2 - 0 2 0
ЭмполиЗавершен
Дженоа
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм
Верона
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
Ювентус
19:00
СалернитанаНе начат
Аталанта
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
0 - 1 0 1
Хоффенхайм1 тайм
Бавария
18:30
ВольфсбургНе начат
Бохум
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
22:00
ЛорьянНе начат
Ренн
22:00
ЛансНе начат
Монпелье
22:00
МонакоНе начат
Нант
22:00
ЛилльНе начат
Страсбург
22:00
МетцНе начат
ПСЖ
22:00
ТулузаНе начат
Клермон
22:00
ЛионНе начат

Дьяков: возможно, у сборной России был бы другой тренер, а не Карпин, будь сейчас официальные матчи

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Фото: РПЛ
- Раз назначили главным тренером и он тренирует, значит, на сегодняшний день либо нет лучшего кандидата, либо они не хотят возглавлять сборную ради товарищеских игр. Возможно, у сборной был бы другой тренер, будь сейчас официальные матчи, - передаёт слова Дьякова Metaratings.ru.

55-летний главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин возглавляет национальную команду с июля 2021 года. Под его руководством сборная России провела 17 матчей, в которых одержала 10 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

По итогам отборочного цикла к ЧМ-2022, концовка которого прошла под руководством Карпина, наши парни заняли второе место в группе и вышли в стыковые матчи за право участия на ЧМ, которые должны были пройти в марте 2022 года. В феврале 2022 года сборная России была по политическим причинам отстранена от всех международных соревнований решениями УЕФА и ФИФА.

Сборная России Валерий Карпин Виталий Дьяков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится